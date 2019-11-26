Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında? 2018 Survivor şampiyonu olmuştu
Gündemdeki haberler ardından milli boksör Adem Kılıççı’nın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Survivor yarışması ile tanınan boksör Adem Kılıççı, 2018 sezonunun şampiyonu olmuştu. Peki, Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında?
Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da dünyaya geldi. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya'dan (Kafkasya'dan) gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmişti.
2004
• Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı
2007
• Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
2008
• 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3. raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.
2009
• Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)
2011
• 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)
2012
• 1.turda Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev'i 14-7 yendi.
• 2.turda Sırp Aleksandar Drenovak'ı 20-11 yendi.
• Çeyrek finalde Japon Ryota Murata'ya 17-13 yenilerek elendi.
• Londra Olimpiyatlarında yarıştı. 1 Şubat 2017 tarihli bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla, doping testinde dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Londra Olimpiyatlarından diskalifiye oldu ve aldığı derece (5.'lik) iptal edildi.
2013
• 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır (Mersin)2017 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı, KKTC'de gerçekleşen büyük finalde 2. oldu.10 Şubat 2018 yılında yayınlanan 2018 Survivor All Star'da ise Ünlüler kadrosunda yer aldı. Büyük finalde, Nagihan Karadere ile finale kaldı ve son oylamada KKTC'de şampiyon oldu.
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