Adaylık için yarışıyor
MERYEM Uzerli’nin başrolünü üstlendiği “Kovan” filmi Asya’nın Oscar’ı olarak kabul edilen 13. Asya Pasifik Ekran Ödülleri’ne aday adayı oldu.
Yönetmenliğini Eylem Kaftan’ın üstlendiği film, 21 Kasım’da Avustralya’nın Brisbane kentinde düzenlenecek törene davet edildi. Törende ödül için yarışacak filmler ise eylül ayında belirlenecek. Yıllar sonra memleketine dönen bir kadının annesinin ölümüyle aile geleneği olan arıcılık yapmasını anlatan filmin ülkemizde yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor.
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