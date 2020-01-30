Adanalı dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak kimdir? İşte Tuğçe Özbudak’ın eski hali

2009-2010 yılları arasında yayınlanan Adana dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Tuğçe Özbudak, yeni görüntüsüyle gündemde. Yaptırdığı estetik ile farklı bir görünüme kavuşan Tuğçe Özbudak, fit fiziğiyle de adından söz ettiriyor. Peki, Tuğçe Özbudak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Tuğçe Özbudak’ın merak edilen eski hali ve hayatı hakkında bilgiler…

Türk oyuncu ve sunucu Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başladı. Adanalı dizisinde canlandırdığı "Pınar" rolü ile tanındı. Ayrıca Kod Adı, El Gibi, Kod Adı: Kaos, Kuzey Rüzgarı, Son Ders: Aşk Üniversite, Yalan Dünya, Gece Gündüz, Memur Muzaffer, Yusuf Yusuf gibi TV ve sinema filmlerinde rol aldı. Ayrıca İşte Benim Stilim 2016 sezonunda yarıştı.

TUĞÇE ÖZBUDAK'IN ESKİ HALİ