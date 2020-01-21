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Haber Giriş: 21.01.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kimdir? İşte Tuğçe Özbudak’ın son hali

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Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kimdir? İşte Tuğçe Özbudak’ın son hali

Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tuğçe Özbudak yepyeni birine dönüştü. Son olarak 'İşte Benim Stilim' adlı stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak’ın değişimi şaşırtıyor. Peki, Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kimdir? İşte Tuğçe Özbudak’ın son hali...

Türk oyuncu ve sunucu Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarıştı. Yüzüne estetik yaptıran 37 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor.

Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kimdir İşte Tuğçe Özbudak’ın son hali

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