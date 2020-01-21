Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kimdir? İşte Tuğçe Özbudak’ın son hali

Türk oyuncu ve sunucu Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarıştı. Yüzüne estetik yaptıran 37 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor.