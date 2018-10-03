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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.10.2018 - 23:01, Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan 'Şeyma Subaşı' sorusuna cevap

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Acun Ilıcalı'dan 'Şeyma Subaşı' sorusuna cevap

Buket Aydın'ın CNN TÜRK ekranındaki yeni programı 40'a konuk olan Acun Ilıcalı, "Şeyma Subaşı'nı hiç mi kıskanmıyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

Buket Aydın'ın Şeyma Subaşı'nı "hiç mi kıskanmıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:  

"Kıskanıyorum tabii ki. Bazen de çok kıskanıyorum. Hani rahatsız da ederim kendisini öyle durumlarda. Onda da başka bir enerji var. Bu konuyu şöyle değerlendireyim aslında. Kadınlar bizim baktığımız gözle bakmıyor ya giyimde kuşamda özellikle en önemli çizgisi budur. Mesela kıyafet giyerken siz aslında bizim baktığımız açıdan bakmıyorsunuz. Ben Şeyma'nın kıyafetlerinde Esat'ın Hande var mesela ona soruyorum 'Bundan rahatsız oluyor musun?' diye 'Olmuyorum' diyor. Ben oluyorum ne yapacağız? Bu konularda kıskançlığım gerçekten var. Fakat bir yandan da bakıyorum şimdi niyette zaten bozukluk yok. O böyle cıvıl cıvıl giyinmek istiyor böyle. Baharsa ona göre şort giymek istiyor, onu giymek istiyor, bunu giymek istiyor. Hemen bir check ediyorum yanımdaki kızları. Sırf Hande'ye değil yani, yoksa Hande ile teşkilat mı yaptı diye düşünebiliriz. Kendi kızıma bile sorduğum oluyor mesela 'Ne düşünüyorsun?' diye. İstisnai birkaç şey dışında genelde çok rahatsız olmuyorlar. O zaman ben kıskandığımla kalıyorum, müdahale de etmiyorum. Ama tabii ki müdahale etmişliğim de vardır. Mesela bu kıyafet fazla, bu kıyafet fazla diye. O konularda açıkçası rahatsız olduğum oluyor. Erkeklerin çilesidir bu. Maalesef siz kadınlar bize rahat ettirmemek için söz birliği etmişsiniz herhalde. Bir toplantı falan var herhalde kadınlar toplantısı gibi bir şey. Ben adrenalin diyorum ya hani, adrenalinin en çoğunu nerede yaşıyorum diyorsanız; Instagram'a girdiğim zaman Şeyma acaba ne giymiş olabilir kıyafetlerde acaba bir şey var mı yok mu diye. Orda adrenalin bum bum bum gerçekten motosiklette 300 gitmek kadar var yani."

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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