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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı’nın “Survivor”ı sunma teklifini reddeden fenomen!

Ömür GEDİK
Ömür GEDİK
ogedik@hurriyet.com.tr
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Ömür GEDİK
Ömür GEDİK
ogedik@hurriyet.com.tr
Acun Ilıcalı’nın “Survivor”ı sunma teklifini reddeden fenomen!

Ömür Gedik, bugüne dek kırılan rekorları altüst eden Yusuf Aktaş'ı (Reynmen) kaleme aldı.

Bir YouTuber daha şarkısıyla listeleri ve bugüne dek kırılan rekorları altüst etti.

Aleyna’nın “Dipsiz Kuyu” ile YouTube’da ilk 24 saatte 6 milyon 200 binle kırdığı izlenme rekorunu unutun.

Yeni rekor Yusuf Aktaş’ta, yani Reynmen’de.

Derdim Olsun”
adlı şarkısı ile ilk 24 saatte 11 milyon ile inanılmaz bir izlenme elde eden ve Aleyna’nın rekorunu elinden alan Reynmen, Spotify’da da 500 bini aştı.

Ben bu yazıyı yazarken klip ikinci gününde 22 milyonu geçmişti.

Müthiş bir takipçi kitlesi var Reynmen’in, YouTube kanalının abone sayısı 3.3 milyon.

Instagram’da ise 4.1 milyon kişi onu takip ediyor.

Acun Ilıcalı’nın “Survivor”ı sunma teklifini reddeden bir fenomen var karşımızda.

Reynmen, “Survivor”ı sunmayı reddetmiş ama “Derdim Olsun”u dinlerken aklıma sık sık “Çukur” dizisi gelmedi değil.

Bakalım şarkı önümüzdeki günlerde nerelere gidecek.

Son olarak söylemeden geçmeyeyim; “Derdim Olsun” single kapak fotoğrafına bakarken Reynmen’in kedisine sarılışına, öpüşüne bayıldım.

Helal olsun, yolu daha da açık olsun.

Acun Ilıcalı’nın “Survivor”ı sunma teklifini reddeden fenomen

 

Ömür GEDİK
Ömür GEDİK
ogedik@hurriyet.com.tr
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