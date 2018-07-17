Acun IlıcalI’nın eski eşi Zeynep Yılmaz kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.07.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Acun IlıcalI’nın eski eşi Zeynep Yılmaz kimdir?

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Acun IlıcalI’nın eski eşi Zeynep Yılmaz kimdir?

Acun Ilıcalı'nın eski Zeynep Yılmaz, dekorasyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri. Türkiye, Zeynep Yılmaz'ı Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanınsa da kendisi başarılı bir mimar. İç mimarlık ve dekorasyon alanında çok sayıda projeye imza atan Zeynep Yılmaz'ın hayatına ilişkin merak edilenleri derledik.

Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya geldi. 17 yaşındayken Acun Ilıcalı ile tanıştı, 10 yıllık beraberliğin ardından 2003’te nikah masasına oturdu. Bu esnada 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. İlk olarak Cine5’te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalıştı. Daha sonra ‘çocukluk hayalim’ dediği mimarlık mesleğini yapmaya başladı ve kendi mimarlık şirketini kurdu. Bu süreçte Acun Ilıcalı'dan iki kızı olan Zeynep Yılmaz, çocuklarına Leyla ve Yasemin ismini verdi.  Leyla Ilıcalı 2004, Yasemin Ilıcalı ise 2007 yılında dünyaya geldi. 2016 yılında Acun Ilıcalı ile anlaşmalı bir şekilde ayrıldı. Zeynep Yılmaz, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda 'Kendinizden ve eğitim geçmişinizden kısaca bahseder misiniz?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

Çocukluğumdan beri mimarlık okumak istedim. Rahmetli dedem ve babam avukattı, ama aklım hep mimarlıktaydı. Sabahlara kadar dayımın çizdiği projeleri ve maketleri seyrederdim. Rahmetli babamın vasiyeti, “Ne olursan ol önce anne ol” idi. Sanırım en büyük meslek anneliği yerine getirdim. Şimdi ise hayallerimdeki işi yapıyorum. 8 sene Fransız okullarında okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdim.

 

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