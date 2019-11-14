Acun Ilıcalı'dan Nusret Gökçe açıklaması
Manhattan'daki restoranında çalışan işçileriyle davalık olan Nusret Gökçe'ye Acun ılıcalı'dan destek geldi.
Ilıcalı, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:
"Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafında binlerce Türk kardeşimize iş imkanı sağlamış olan Nusret'e 2-3 kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkarak haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Nusret'in kendi çalışanlarının haklarına el uzatacak biri olmadığını bizzat biliyorum. inşallah Nusret ülkemizi bundan sonra da daha fazla tanıtarak, marka değerini artırıp başarıyla yoluna devam edecektir."
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