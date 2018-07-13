Acun Ilıcalı'dan 150 Milyon dolarlık anlaşma
Acun Ilıcalı, Meksika televizyon tarihinin en büyük anlaşmalarından birine imza attı. Ilıcalı, Meksika’da yayın yapan Azteca 1 kanalının tüm içeriklerini Acun Medya'nın hazırlayacağını duyurdu.
Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü televizyoncu şu bilgiyi verdi:
Meksika’da yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkenin en büyük medya grubu Salinas’la anlaşma yapmanın gururu içindeyiz. 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya üretecek. Bize güvenen ve kanalını emanet eden sayın Ricardo Salinas’a ve tüm Azteca medya grubuna teşekkür ediyorum. Azteca 1 kanalıyla yeni başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışacağız...
150 milyon dolarlık anlaşma
Türkiye'nin yanı sıra bir çok ülke için yarışma programları hazırlayan Acun Medya'nın bu anlaşmanın karşılığında 150 milyon dolar alacağı öğrenildi.
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