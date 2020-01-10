Acun Ilıcalı şoförü unuttu

Ilıcalı, mekan çıkışı aracının arka koltuğuna oturdu. Hemen ardından şoförünün olmadığını fark edip direksiyona geçerek “Şoför bugün yok, onu unuttuk. Arkada bekliyoruz” diyerek herkesi güldürdü.





Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir’le aşk yaşadıkları haberleri için, arkadaşlık dışında bir şey olmadığını söyledi. Koç, “Çıkan haberleri ben de sizlerle birlikte öğrendim. Söyleyecek pek bir şey yok” dedi.