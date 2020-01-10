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Haber Giriş: 10.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Acun Ilıcalı şoförü unuttu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Acun Ilıcalı şoförü unuttu

Acun Ilıcalı önceki akşam Murat Boz, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile Etiler Da Mario restoranında yemek yedi.

Ilıcalı, mekan çıkışı aracının arka koltuğuna oturdu. Hemen ardından şoförünün olmadığını fark edip direksiyona geçerek “Şoför bugün yok, onu unuttuk. Arkada bekliyoruz” diyerek herkesi güldürdü.

Acun Ilıcalı şoförü unuttu


Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir’le aşk yaşadıkları haberleri için, arkadaşlık dışında bir şey olmadığını söyledi. Koç, “Çıkan haberleri ben de sizlerle birlikte öğrendim. Söyleyecek pek bir şey yok” dedi.

Acun Ilıcalı şoförü unuttu

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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