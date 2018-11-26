Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşanıyor! Şeyma'dan ilk paylaşım geldi
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı bugün boşanıyor.
Çift bugün anlaşmalı olarak boşanacak. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı cephesinden şoke eden bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturan çift boşanma kararı aldı. Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programının sunucularına mesajla ulaşan Ilıcalı, 'Boşanıyoruz, haberler doğru' dedi.
Şeyma Subaşı, bu sabah sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı...
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