Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'da bir ilk
Acun Ilıcalı canlı yayında Survivor'la ilgili yaptığı açıklamada yarışmacı seçiminde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında Survivor ile ilgili bir duyuruda bulunan Acun Ilıcalı, bu sezon Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı ve bir ilk olacağının müjdesini verdi.
Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini açıkladı. İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu.
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