Acının fotoğrafı
OYUNCULAR Sendikası, TRT için çekilen “Bir Hadis Bir Film” dizisinin setinde yanarak ağır yaralanan oyuncu Muhammet Sinan Şenol’un fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Vücudunun büyük bölümü yanan Şenol’un sargılar içindeki hali görenleri üzdü. Konya’daki sete koyun getiren çobanın aynı kazada yaralanan 10 yaşındaki oğlu M.Ç’nin tedavisi de Ankara’daki bir hastanenin yanık yoğun bakım servisinde sürüyor. Küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle