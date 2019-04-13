'Açılışa geleceğim!'
Ebru Yaşar’ın Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaptırdığı okul tamamlanma aşamasına geldi. Yaşar, öğrencilere açılışa katılacağı sözünü verdi.
Ebru Yaşar’ın, eşi Necat Gülseven’in memleketinde yaptırdığı okulun inşaatı devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Necat Gülseven’le Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği arasında protokol imzalanmış, protokol imzalanmasının ardından 12 derslikli okulun yapımına başlanmıştı.
Okulun inşaat aşamasında Beritan Bülbül isimli 4. sınıf öğrencisi, Ebru Yaşar’a yaptırdığı okul nedeniyle teşekkür mektubu göndermiş, Yaşar mektubu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aynı öğrenci bu sefer Yaşar ile görüntülü görüşerek okulun açılışına davet etti. Ünlü şarkıcı, açılışa katılacağı sözünü verdi.
Ebru Yaşar’ı teşekkür mektubuyla ağlatan 4. sınıf öğrencisi Beritan Bülbül, okulun açılışında Yaşar’la şarkı söylemek istediğini söyledi.
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