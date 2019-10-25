Acıların kadını değilim
Göksel, önceki akşam Harbiye sahnesindeydi. Şarkıcı, “Depresyondayım”ı seslendirmeden önce esprili bir açıklamada bulundu: “Yıllarca beni acıların kadını sandınız ama galiba bunu artık kırdım. Hiç acıların kadınına benziyor muyum?”
Göksel’in sevilen hit’lerini peş peşe seslendirdiği gecenin sürprizleri Hey! Douglas ve Can Güngör’dü. Konserin ikinci yarısında mikrofonu “Yalnız Ölmek” şarkısıyla beğeni toplayan Güngör’e bırakan Göksel, bir şarkıda da Hey! Douglas ile düet yaptı.
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