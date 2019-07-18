Açıkhava’da şov yaptı
Fırat Tanış, “Denizbank Açıkhava Konserleri” kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.
Semih Çelenk’in yazıp yönettiği “Gelin Tanış Olalım” adlı tek kişilik gösteriyi sahneleyen ünlü oyuncu, beğeni topladı. Gece boyunca saz çalıp türküler söyleyen Tanış, 2 saatlik sahne performansını “Dostum Dostum”u okuyarak noktaladı.
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