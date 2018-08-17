Açıkhava’da son gece
Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki dördüncü ve son konserini önceki akşam verdi.
Kerki ve Solfej’in “Açıkhava Konserleri” kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi’nde dördüncü kez konser veren Yıldız Tilbe, hayranlarını şarkılarıyla coşturdu. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe, danslarıyla da büyük alkış aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Tilbe, “Gitmeyeyim, biraz daha şarkı söyleyeyim” dedi.
“Damar mı eğlenceli mi şarkı istersiniz?” diye konuklarına soran şarkıcı, yoğun istek üzerine geceye slov şarkılarıyla devam etti.
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