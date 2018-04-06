Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

Yönetmenliğini Bülent Pelit’in yaptığı, Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın, Ivana Sert ve Esra Sönmezer’in de rol aldığı ’Karımı Gördünüz Mü?’ filminin galası Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kafede yapıldı. Galaya Ivana Sert ve Berna Öztürk katılmazken, galaya yaklaşık 2 saat sonra katılan Peker Açıkalın’a Nuri Alço tepki gösterdi.

TOKALAŞMADI

Peker Açıkalın oyuncularla tek tek tokalaşırken, Nuri Alço yer değiştirip tokalaşmadı. Nuri Alço, daha sonra elini uzatan Peker Açıkalın’la istemsiz bir şekilde tokalaştı. Peker Açıkalın başrolünü paylaştıkları filmin oyuncularından Ivana Sert’e bir televizyon programında söylediği söz ile ilgili olarak, "Ivana hanım, yapımcımız Hamit Aras beyin filme yapmış olduğu sponsorculuk, yapımcılık konumunda seçmiş olduğu bir kast. Kendisini diğer oyuncularımızdan ayırt edecek herhangi bir davranış biçimine ne girdim şahsım adına, ne o girdi. Kendisi bana ’Ustam, ağabeyim, öğretmenim, hocam’ der. Biz kendisiyle sevişiriz, kendisi de çok profesyonel bir kişi. Ama kendi alanında tabi" dedi.

HAKARET DAVASI



Ivana Sert’in kendisine hakaret davası açacağının hatırlatılması üzerine Açıkalın, "Açabilir, bunlarla avukatlar ilgileniyor. Ben kötü niyetli bir şey olsa amacımı açıklardım. Ama bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin piarını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim. İkinci filmi yaparsak buna karar verecek olan yapımcı, ben değilim. Ben oyuncu konumunda bir insanım” diye konuştu.



Ivana Sert ile filmin ikincisinin çekilmesi durumunda tekrar kendisiyle oynayıp oynamayacağı sorulması üzerine ise Açıkalın, şunları söyledi



”Bir şekilde Hamit Aras, Aras Yapım buna izin verirse, teklif götürürse Ivana hanım, başımızın üstünde tacımız. Ama benim tercihime soracak olursanız, bu ülkede o kadar çok tiyatro okuyan Türk kızı ve aslan gibi yetenekli oyuncular var ki, ben magazinden yola çıkarak popüler kültürle bugüne kadar gelmiş insanlarla iş yapacağıma profesyonel insanlarla iş yapmayı tercih ettim. Ekibimizde 35 kişilik bir kadro var. 35 kişinin 34’ü tiyatro sanatçısıdır, benim gibi. Ben tiyatro sanatçılarının eğitim almış insanların filmlerde rol almasını, kaldı ki televizyonlarda da rol almasını tercih eden idealist bir sanatçıyım. Bundan dolayı da Türk sineması adına raflarda ve tarihe güzel iz bırakacak güzel komedi filmi yaptığıma inanıyorum."



Nuri Alço’nun geç kaldığı için kendisiyle selamlaşmamak için yer değiştirmesiyle ilgili de, ”Nuri Alço benim ağabeyim” dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR