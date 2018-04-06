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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
06.04.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

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Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

ÜNLÜ oyuncu Peker Açıkalın, filmde başrolünü paylaştığı Ivana Sert hakkında kötü niyetli bir şey söylemediğini belirterek, "Bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin PR'ını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim" dedi.

Yönetmenliğini Bülent Pelit’in yaptığı, Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın, Ivana Sert ve Esra Sönmezer’in de rol aldığı ’Karımı Gördünüz Mü?’ filminin galası Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kafede yapıldı. Galaya Ivana Sert ve Berna Öztürk katılmazken, galaya yaklaşık 2 saat sonra katılan Peker Açıkalın’a Nuri Alço tepki gösterdi.

TOKALAŞMADI

Peker Açıkalın oyuncularla tek tek tokalaşırken, Nuri Alço yer değiştirip tokalaşmadı. Nuri Alço, daha sonra elini uzatan Peker Açıkalın’la istemsiz bir şekilde tokalaştı. Peker Açıkalın başrolünü paylaştıkları filmin oyuncularından Ivana Sert’e bir televizyon programında söylediği söz ile ilgili olarak, "Ivana hanım, yapımcımız Hamit Aras beyin filme yapmış olduğu sponsorculuk, yapımcılık konumunda seçmiş olduğu bir kast. Kendisini diğer oyuncularımızdan ayırt edecek herhangi bir davranış biçimine ne girdim şahsım adına, ne o girdi. Kendisi bana ’Ustam, ağabeyim, öğretmenim, hocam’ der. Biz kendisiyle sevişiriz, kendisi de çok profesyonel bir kişi. Ama kendi alanında tabi" dedi.

HAKARET DAVASI

Ivana Sert’in kendisine hakaret davası açacağının hatırlatılması üzerine Açıkalın, "Açabilir, bunlarla avukatlar ilgileniyor. Ben kötü niyetli bir şey olsa amacımı açıklardım. Ama bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin piarını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim. İkinci filmi yaparsak buna karar verecek olan yapımcı, ben değilim. Ben oyuncu konumunda bir insanım” diye konuştu.

Ivana Sert ile filmin ikincisinin çekilmesi durumunda tekrar kendisiyle oynayıp oynamayacağı sorulması üzerine ise Açıkalın, şunları söyledi

”Bir şekilde Hamit Aras, Aras Yapım buna izin verirse, teklif götürürse Ivana hanım, başımızın üstünde tacımız. Ama benim tercihime soracak olursanız, bu ülkede o kadar çok tiyatro okuyan Türk kızı ve aslan gibi yetenekli oyuncular var ki, ben magazinden yola çıkarak popüler kültürle bugüne kadar gelmiş insanlarla iş yapacağıma profesyonel insanlarla iş yapmayı tercih ettim. Ekibimizde 35 kişilik bir kadro var. 35 kişinin 34’ü tiyatro sanatçısıdır, benim gibi. Ben tiyatro sanatçılarının eğitim almış insanların filmlerde rol almasını, kaldı ki televizyonlarda da rol almasını tercih eden idealist bir sanatçıyım. Bundan dolayı da Türk sineması adına raflarda ve tarihe güzel iz bırakacak güzel komedi filmi yaptığıma inanıyorum."

Nuri Alço’nun geç kaldığı için kendisiyle selamlaşmamak için yer değiştirmesiyle ilgili de, ”Nuri Alço benim ağabeyim” dedi.

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