Açalya Samyeli Danoğlu'na eşi Erman Ademoğlu'ndan jest
2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu 2016’da iş insanı Erman Ademoğlu ile evlenmişti.
Kraliçe 6 aylık hamile. Erman Ademoğlu eşini 5 Kasım’daki doğum günü, 23 Aralık’taki üçüncü evlilik yıl dönümleri ve bebek nedeniyle hediyelere boğdu.250 bin liralık tektaş ve Milano'ya bilet
250 bin değerindeki tektaşın yanı sıra düğünlerinin gerçekleştiği Paris ardından en sevdikleri tatil yeri Milano’ya bilet aldı. Danoğlu'nun eşinin jestleri karşısında büyük mutluluk yaşadığı öğrenildi.
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