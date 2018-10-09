Abi ve kardeşi
Bilgisayar oyunu League of Legends oynayan beş gencin Türkiye’de gerçekleşecek turnuvaya hazırlık sürecini anlatan “İyi Oyun” filmi 2 Kasım’da vizyona girecek.
Filmin ortak yapımcılarından olan ve aynı zamanda konuk oyuncu olarak filme destek veren Kerem Bürsin’le Afra Saraçoğlu filmde, abi kardeşi canlandırdı. Filmin yönetmen koltuğunda Netflix’in ilk Türk dizisi “Hakan: Muhafız”ın yönetmenliğini yapan Umut Aral otururken, senaryosunu ise Emre Sirel kaleme aldı.
Kerem Bürsin’le Afra Saraçoğlu’nun başrolde olduğu “İyi Oyun”, Türkiye’nin ve dünyanın ilk e-spor gençlik filmi olarak lanse ediliyor.
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