Abdullah Avcı yeni nesil Mahmut Hoca oldu
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, görme engelli çocukları tiyatro sahnesinde ünlü isimlerle buluşturuyor. “Hababam Sınıfı”ndan uyarlanan oyun, 18 Aralık’ta perde açacak.
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, görme engelli çocukların sosyal hayata adapte olabilmeleri amacıyla bir tiyatro projesi hazırladı. Çocuklar, “Hababam Sınıfı”ndan uyarlanan “Hababam Sınıfı Parıltıyla” adlı tiyatro oyununda ünlü isimlerle birlikte rol alacak. Oyun, 18 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyirciyle buluşacak.
Yönetmenliğini Seren Fosforoğlu’nun üstlendiği oyunda Mahmut Hoca’yı Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı canlandıracak. Doğukan Manço ‘Badi Ekrem’, Okan Karacan ‘Külyutmaz’, Şahnaz Çakıralp ‘Milli Eğitim Müdürü’, Pınar Sabancı ‘Edebiyat Öğretmeni’ ve Hakan Yılmaz da ‘Müfettiş’ rollerinde seyirci karşısına çıkacak.
*Hakan Yılmaz’ın canlandıracağı Müfettiş rolünü sinema filmlerinde Ergin Orbey oynamıştı.
*“Hababam Sınıfı” serisinde Şener Şen’in canlandırdığı ‘Badi Ekrem’ rolünü Doğukan Manço üstlendi.
‘Edebiyat Öğretmeni’ rolünü üstlenen Pınar Sabancı, oyundaki rol arkadaşlarıyla poz verdi.
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