Abartma sevdası
Malum, beach-party’lerin gözdesi kaftan. Bu parça nasıl ziyan edilir, örneklerle görelim.
Kaftan trendi hayatımıza 4 sene önce Jennifer Lopez’le girdi, bir daha da çıkmadı.
Neden mi? Çünkü plaj partilerinde havalı görünmenin en kestirme yolu. Mayo-bikini üzerine giyiyorsunuz, bir-iki bilezik, bir de güneş gözlüğü; tamam.
Kısa yoldan şıklık.
Ama tabii bizde böyle değil bu işler. Serde ‘abartma’ sevdası var.
Bakınız: Bodrum’da bir beach açılışı.
Süreyya Yalçın, kaftanını 40 derece sıcakta uzun çizmelerle ve en az 2 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ettiğim avize tadında bir mayoyla tamamlamayı seçmiş.
Aynı etkinliğe katılan Yeliz Yeşilmen ise kendince spor bir tarz benimsemeye çalışmış. Bornoz gibi bağladığı kaftanı ve jean şortu bu çabanın en öne çıkan unsurları. Ama en az 10 sene önce demode olan mayosu, aynı tattaki gözlükleri ile bu gayretten uzaklaşıyor. Karede en üzücü olan parçalar ise şüphesiz ayakkabıları ve üzerini süsleyen incik boncuk.
Yabancı örneklere bakınca insanın aklına ister istemez şu soru geliyor:
Zorlamak neden?
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