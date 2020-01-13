92. Oscar Ödül Töreni ne zaman? 2020 Oscar adayları kimler?
Bütün dünyada heyecanla beklenen Oscar Ödülleri adayları Los Angeles’ta açıklandı. En iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen gibi birçok kategoride verilecek olan ödül töreni için geri sayım devam ederken, Oscar Ödül Töreni tarihi ve adayları gündemdeki yerini aldı. Peki, Oscar Ödül Töreni ne zaman? 2020 Oscar adayları kimler? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
Bu yıl 92'nci kez yapılacak olan Akademi Ödülleri (Oscar) adayları 13 Ocak tarihinde açıklandı. Birçok dalda ödüllerin verileceği Oscar törenini canlı yayınla çok sayıda ülkenin takip etmesi bekleniyor. Dünyanın heyecanla beklediği törende yarışacak film ve isimler belli oldu. İşte, 92. Oscar Ödül tarihi ve adaylarıyla ilgili detaylar.
Bütün dünyada heyecanla beklenen Akademi Ödülleri ‘Oscar’ 10 Şubat’ta Los Angeles’ta sahiplerini bulacak.
OSCAR ADAYLARI KİMLER?
Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) adayları açıklandı. İşte Oscar için yarışacak film ve isimler şöyle...
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Antonio Banderas : Pain and Glory
Leonardo DiCaprio : Once Upon a Time in Hollywood
Adam Driver : Marriage Story
Joaquin Phoenix : Joker
Jonathan Pryce (“The Two Popes”
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo : Harriet
Scarlett Johansson : Marriage Story
Saorise Ronan : Little Women
Charlize Theron : Bombshell
Renee Zellweger : Judy
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI:
Kathy Bates: Richard Jewell
Laura Dern: Marriage Story
Scarlett Johansson: Jojo Rabbit
Florence Pugh: Little Women
Margot Robbie: Bombshell
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI:
Tom Hanks : A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins: The Two Popes
Al Pacino: The Irishman
Joe Pesci : The Irishman
Brad Pitt : Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ YÖNETMEN
Martin Scorsese : The Irishman
Todd Phillips : Joker
Sam Mendes : 1917
Quentin Tarantino : Once Upon a Time in Hollywood
Bong Joon Ho : Parasite
EN İYİ FİLM
Ford v Ferrari : Disney/Fox
The Irishman: Netflix
Jojo Rabbit: Fox Searchlight
Joker: Warner Bros
Little Women: Sony
Marriage Story: Netflix
1917: Universal
Once Upon a Time in Hollywood : Sony
Parasite : Neon
EN İYİ KISA FİLM
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbor’s Window
Saria
A Sister
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Corpus Christi
Honeyland
Les Miserables
Pain and Glory
Parasite
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
The Irishman
Joker
The Lighthouse
1917
Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Taika Waititi (Jojo Rabbit)
Steve Zaillian (The Irishman)
Anthony McCarten (The Two Popes)
Greta Gerwig (Little Women)
Todd Phillips ve Scott Silver (Joker)
EN İYİ KURGU
Ford vs. Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Parasite
EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM:
Dcera (Daughter) : Daria Kashcheeva
Hair Love: Mattew A. Cherry and Karen Rupert Toliver
Kitbull: Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson
Memorable: Bruno Collet and Jean-François Le Corre
Sister
EN İYİ ANİMASYON
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ SES KURGUSU
Ford v Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in HollywooD
Star Wars: The Rise of Skywalker
EN İYİ SES MİKSAJI
Ad Astra
Ford vs. Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
EN İYİ BELGESEL
American Factory
The Cave
Edge of Democracy
For Sama
Honeyland
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
The Irishman
Jojo Rabbit
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
Bombshell
Joker
Judy
Maleficent: Mistress of Evil
1917
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Rian Johnson (Knives Out)
Noah Baumbach (Marriage Story)
Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
I’m Gonna Love Me Again - Elton John, Rocketman
I'm Standing With You - Breakthrough
Into the Unknown - Frozen 2
Stand Up - Harriet)
EN İYİ KISA BELGESEL
In the Absence
Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl
Life Overtakes Me
St. Louis Superman
Walk Run Cha-Cha
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