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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
08.01.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

91. Oscar Ödülleri ne zaman verilecek?

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91. Oscar Ödülleri ne zaman verilecek?

Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'da düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde, 3 dalda ödül kazanan ‘Green Book (Yeşil Rehber)’ damga vurdu. Şimdi ise gözler Oscar’da. Peki, 91. Oscar Ödülleri ne zaman verilecek?

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu. Bohemian Rhapsody En İyi Film seçilirken, başrol oyuncusu Rami Malek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucakladı. Oscar’ın aday adayları aralık ayında açıklanmıştı. Peki, 91. Oscar Ödülleri ne zaman verilecek? Aday adayları kimler?

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ve törenin yayınlanacağı ABC kanalı, 91. Oscar Ödülleri’nin tarihini duyurdu.

07 Ocak 2019, Pazartesi – Adaylık oylamasının başlangıcı
14 Ocak 2019, Pazartesi – Adaylık oylamasının bitişi
22 Ocak 2019, Salı – Oscar adaylıklarının açıklanması
04 Şubat 2019, Pazartesi – Oscar adayları öğle yemeği daveti
09 Şubat 2019, Cumartesi – Bilimsel ve Teknik Ödüller
12 Şubat 2019, Salı – Son oylamanın başlangıcı
19 Şubat 2019, Salı – Son oylamanın bitişi
24 Şubat 2019, Pazar – 91. Oscar’lar

EN İYİ BELGESEL ADAY ADAYLARI

Charm City
Communion
Crime + Punishment
Dark Money
The Distant Barking of Dogs
Free Solo
Hale County This Morning, This Evening
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
On Her Shoulders
RBG
Shirkers
The Silence of Others
Three Identical Strangers
Won’t You Be My Neighbor?

EN İYİ KISA BELGESEL ADAY ADAYLARI

Black Sheep
End Game
Lifeboat
Los Comandos
My Dead Dad’s Porno Tapes
A Night at the Garden
Period. End of Sentence.
’63 Boycott
Women of the Gulag
Zion

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ ADAY ADAYLARI

Black Panther
Bohemian Rhapsody
Border
Mary Queen of Scots
Stan & Ollie
Suspiria
Vice

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM ADAY ADAYLARI

Kolombiya, Birds of Passage
Danimarka, The Guilty
Almanya, Never Look Away
Japonya, Shoplifters
Kazakistan, Ayka
Lübnan, Capernaum
Meksika, Roma
Polonya, Cold War
Güney Kore, Burning

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAY ADAYLARI

Annihilation
Avengers: Infinity War
The Ballad of Buster Scruggs
Black Panther
BlacKkKlansman
Crazy Rich Asians
The Death of Stalin
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
First Man
If Beale Street Could Talk
Isle of Dogs
Mary Poppins Returns
A Quiet Place
Ready Player One
Vice

EN İYİ ŞARKI ADAY ADAYLARI

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings (The Ballad of Buster Scruggs)
Treasure (Beautiful Boy)
All the Stars (Black Panther)
Revelation (Boy Erased)
Girl In The Movies (Dumplin’)
We Won’t Move (The Hate U Give)
The Place Where Lost Things Go (Mary Poppins Returns)
Trip A Little Light Fantastic (Mary Poppins Returns)
Keep Reachin’ (Quincy)
I’ll Fight (RBG)
A Place Called Slaughter Race (Ralph Breaks the Internet)
OYAHYTT (Sorry to Bother You)
Shallow (A Star Is Born)
Suspirium (Suspiria)
The Big Unknown (Widows)

EN İYİ KISA ANİMASYON ADAY ADAYLARI

Age of Sail
Animal Behaviour
Bao
Bilby
Bird Karma
Late Afternoon
Lost & Found
One Small Step
Pépé le Morse
Weekends

EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON) ADAY ADAYLARI

Coraline
Chuchotage
Detainment
Fauve
Icare
Marguerite
May Day
Mother
Skin
Wale

EN İYİ GÖRSEL EFEKT ADAY ADAYLARI

Ant-Man and the Wasp
Avengers: Infinity War
Black Panther
Christopher Robin
First Man
Jurassic World: Fallen Kingdom
Mary Poppins Returns
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
Welcome to Marwen

 

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