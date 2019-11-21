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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde 'Emek' tartışması

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde 'Emek' tartışması

9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ödül töreni, önceki akşam Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Geceye Alican Yücesoy ile Ahmet Yenilmez arasındaki Emek Sineması polemiği damga vurdu.

Emek Sineması’na ithafen alıyorum

Alican Yücesoy, “Taş” adlı kısa filmiyle ‘en iyi kısa film yönetmeni’, “Küçük Şeyler” filmindeki performansıyla da ‘en iyi erkek oyuncu’ seçildi. ‘En iyi kısa film yönetmeni’ ödülünü Müfit Can Saçıntı’nın elinden alan Yücesoy, “Böyle bir ödül beklemiyordum. Tüm jüriye teşekkür ederim. Bu filmi çok sevgili dostlarımın desteğiyle çekebildim. Ödülümü yanlış politikalarla kaybettiğimiz Emek Sineması’na ithafen alıyorum” diye konuştu.

Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum

Alican Yücesoy’un ardından ödül vermek için sahneye çıkan Ahmet Yenilmez, yaptığı konuşmayla ünlü oyuncuya göndermede bulundu. Yenilmez, “Söylemeden edemeyeceğim. Emek Sineması’nı tekrardan kazandıran geçmişin Beyoğlu belediye başkanı ve şimdiki bakan yardımcımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Polemikleri sevmem ama

'En iyi erkek oyuncu’ ödülünü almak için ikinci kez sahneye çıkan Alican Yücesoy, Ahmet Yenilmez’e yanıt verdi: “Böyle polemikleri sevmem ama Emek Sineması’nı eğer bir AVM’nin içinde zannediyorsanız öyle değil. Önceden gidilmediyse nerede olduğu bilinmez. Bir kentin hafızası binalarıdır. Binalar kentin hem hafızasıdır hem de karakteridir. Eğer bir kentin ebedi karakterini yok etmek istiyorsanız binalarından başlayın. AVM’lerin içine yapılanın ismi Emek olunca, Emek Sineması olmuyor. Emek, emekle oluyor.” Yücesoy bu ödülünü de pazar günü vefat eden usta tiyatrocu Yıldız Kenter adına aldığını söyledi.

9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Emek tartışması

Ahmet Yenilmez, “Kapan” filmine verilen ‘en iyi müzik’ ödülünü Ali Saran’a takdim etti.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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