79 yaşında 11 kilometre yürüdü
Fenerbahçe'nin efsane başkan Ali Şen sağlıklı yaşama depar attı.
Geçtiğimiz gün Bodrum Gündoğan da otoyol kenarında yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan 79 yaşındaki efsane başkan temposu ile gençlere taş çıkardı. Oğlu Metin Şen’in sahibi olduğu Serafina Mare Restaurant’tan başladığı yürüşünü Yalıkavak’a kadar sürdüren Şen toplamda 11 kilometrelik bir mesafeyi kat ederek şaşırtıcı bir performans sergiledi.
Bali yarımadasında yaptığı batık gemi dalışları sırasında aldığı şapkası ile güneşten korunan Ali Şen yürüyüşü esnasında zaman zaman karşısına çıkan insanlar ile de sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince yürüyüşüne ara vererek gazetecilerle kısa bir süre sohbet de eden Ali Şen “Siz nereden çıktınız böyle. Vallahi gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor” dedi. Fırsat buldukça bu parkuru kat ettiğini söyleyen efsane başkan “ Serafina ile Yalıkavak arası gidiş-dönüş toplamda 11 kilometreyi buluyor. Bu yolu kat ettiğim zaman kendimi daha zinde hissediyorum. Yol üzerinde zaman zaman insanlarla sohbet etme şansı da buluyorum. “ diyerek sözlerini tamamladı. Gazetecilerle gerçekleştirdiği bu kısa sohbetin ardından vedalaşıp yoluna devam eden Şen tempolu yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.
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