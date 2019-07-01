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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

71 yıldır dinmeyen gözyaşı

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71 yıldır dinmeyen gözyaşı

Sabahattin Ali, 71 yıl önce öldürüldüğü Kırklareli’nde özel bir etkinlikle anıldı. Kızı Filiz Ali ve torunu İdil Laslo, etkinlik sonrası Nebil Özgentürk’le birlikte usta yazarın öldürüldüğü ormana gitti.

Kırklareli Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırklareli Şubesi, 71 yıl önce Kırklareli topraklarında faili meçhul bir cinayete kurban giden yazar-şair Sabahattin Ali’yi anmak için özel bir etkinlik düzenledi. Sabahattin Ali Sokağı’nda gerçekleşen etkinliğe usta yazarın kızı Prof. Dr. Filiz Ali ile gazeteci yazar Nebil Özgentürk de katıldı.

Etkinlikte Nebil Özgentürk’ün çektiği, Filiz Ali’nin babasının öldürüldüğü Istranca Ormanları’nın derinliklerindeki “olay yeri”ne gidişini anlatan “Kayıp Kemiklerin İzinde” adlı belgeselin gösterimi de yapıldı.

Özgentürk, Filiz Ali’nin belgeseli izlerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi: “Filiz Ali yine ağladı belgeseli izlerken. Sonra o ve kızı İdil Laslo ile birlikte, mezarı olmayan, cesedi kaybedilen babasının öldürüldüğü Istranca Ormanları’na gittik, saygı sunduk. Filiz Ali ‘Babamın öldürülmesine 71 yıldır ağlıyorum. Dağlar, kuşlar, rüzgarlar onun dünyası. Buraya gelince babamı yaşıyor, kokluyorum’ dedi.”

71 yıldır dinmeyen gözyaşı

 

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