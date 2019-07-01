71 yıldır dinmeyen gözyaşı
Sabahattin Ali, 71 yıl önce öldürüldüğü Kırklareli’nde özel bir etkinlikle anıldı. Kızı Filiz Ali ve torunu İdil Laslo, etkinlik sonrası Nebil Özgentürk’le birlikte usta yazarın öldürüldüğü ormana gitti.
Kırklareli Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırklareli Şubesi, 71 yıl önce Kırklareli topraklarında faili meçhul bir cinayete kurban giden yazar-şair Sabahattin Ali’yi anmak için özel bir etkinlik düzenledi. Sabahattin Ali Sokağı’nda gerçekleşen etkinliğe usta yazarın kızı Prof. Dr. Filiz Ali ile gazeteci yazar Nebil Özgentürk de katıldı.
Etkinlikte Nebil Özgentürk’ün çektiği, Filiz Ali’nin babasının öldürüldüğü Istranca Ormanları’nın derinliklerindeki “olay yeri”ne gidişini anlatan “Kayıp Kemiklerin İzinde” adlı belgeselin gösterimi de yapıldı.
Özgentürk, Filiz Ali’nin belgeseli izlerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi: “Filiz Ali yine ağladı belgeseli izlerken. Sonra o ve kızı İdil Laslo ile birlikte, mezarı olmayan, cesedi kaybedilen babasının öldürüldüğü Istranca Ormanları’na gittik, saygı sunduk. Filiz Ali ‘Babamın öldürülmesine 71 yıldır ağlıyorum. Dağlar, kuşlar, rüzgarlar onun dünyası. Buraya gelince babamı yaşıyor, kokluyorum’ dedi.”
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