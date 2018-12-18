2 yıllık evlilik bitti! Çok şükür kurtuldum...
Banu Öztürk, 2014 yılında evlendiği İsmail Akay'dan boşandı. Dava sonucunda ortak çocuğun velayeti annesine bırakıldı. Ayrıca mahkeme, Akay'ın Öztürk'e 250 bin TL maddi, 250 bin TL manevi olmak üzere toplam 500 bin TL tazminat ile çocuk için de aylık 5 bin TL nafaka ödenmesine karar verdi.
2 senedir süren boşanma davasının sonuçlanmasını oğlu Kahraman ile kutlayan Banu Öztürk, “Çok şükür kurtuldum. Eğer oğlum olmasaydı bunlarla uğraşmazdım ama büyüyünce sorduğunda ona verebileceğim bir cevap var ” dedi.
Banu Öztürk, “Ameliyatlık hale getirip bir insanı aldatmak insanlık suçudur. Canımla boğuşurken aldatıldığımı öğrendim ve öğrendiğim gün de boşanma davası açtım. Aldatılmak hazmedilemez. Hiçbir yuva yıkılmak üzere kurulmaz ancak özgürlük sınırsız değildir. Özgürlük bir insanın özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünün başladığı yere kadardır. Kimse kimsenin yüreğine, canına, malına, kariyerine, ekmeğine zarar veremez, vermemeli... Herkes haddini bilecek. Çok fedakarlık başa belaymış, ben yuvam ve çocuğum için işimi gücümü bırakmıştım, hata etmişim” dedi.
Banu Öztürk, eşine 2017 yılında boşanma davası açmıştı...
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