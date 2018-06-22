İhanet davası 7 yıl sonra sonuçlandı!
Kendisini Süperstar Ajda Pekkan’la aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Tuğçe Çavuşoğlu ile işadamı Bülent Çavuşoğlu’nun 7 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlandı. “Gizli” görülen duruşmada mahkeme çiftin “anlaşmalı” olarak boşanmasına karar verdi. Çiftin çocuklarının velayetini anneye veren mahkeme, baba Bülent Çavuşoğlu’nun çocuğuna 7 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Bülent Çavuşoğlu protokol gereği boşandığı eşi Tuğçe Çavuşoğlu’na 550 bin lira tazminat ile lüks bir otomobil verecek.
YARGITAY DAVAYI BOZMUŞTU
Tuğçe Çavuşoğlu, 2006 yılında evlendiği işadamı eşi Bülent Çavuşoğlu’na Ajda Pekkan’la ilişkisi olduğunu iddia ederek 2011 yılında güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. 2014 yılında davayı karara bağlayan mahkeme çiftin “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle boşanmalarına karar vermişti. Tuğçe Çavuşoğlu’nun itirazı üzerine dava dosyası Yargıtay’a taşınmıştı. Yargıtay davayı bozarak yeniden görülmesi için yerel mahkemeye dava dosyasını iade etmişti.
ANLAŞMALI BOŞANDILAR
İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davanın duruşmasına davacı Tuğçe Çavuşoğlu ile davalı Bülent Çavuşoğlu avukatlarıyla birlikte katıldı. Basına kapalı olarak görülen duruşma yaklaşık bir saat sürdü. Taraflar boşanma konusunda anlaştıklarını ve protokol hazırladıklarını mahkeme hakimine iletti. Çiftin “anlaşmalı” olarak boşanmasına karar veren mahkeme, davalı Bülent Çavuşoğlu’nun boşandığı eşi Tuğçe Çavuşoğlu’na 550 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Çiftin çocuklarının velayetini anneye veren mahkeme, baba Bülent Çavuşoğlu’nun çocuğuna aylık 7 bin lira nafaka ödemesine hükmetti. Bülent Çavuşoğlu ayrıca protokol gereği boşandığı eşine lüks bir otomobil verecek. Bülent Çavuşoğlu ile Tuğçe Çavuşoğlu duruşma çıkışı ayrı ayrı adliyeden ayrıldı. Gergin görünen ve birbirine bakmamaya çalışan çift, anlaşmalı boşandıklarını ve bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.
Karşılıklı tazminat davası…
Tuğçe Çavuşoğlu, eşi Bülent Çavuşoğlu aşk yaşadığını iddia ettiği Ajda Pekkan’a 250 bin lira tazminat istemiyle dava açmıştı. “Aşk mesajları iddiası bardağı taşıran son damla olmuştur” diyen Ajda Pekkan da iftira attığı gerekçesiyle Tuğçe Çavuşoğlu’na 500 bin liralık karşı dava açmıştı. Her iki tarafın da iddialarını dinleyen mahkeme, davalarının reddine karar vermişti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle