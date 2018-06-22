İhanet davası 7 yıl sonra sonuçlandı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
22.06.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

İhanet davası 7 yıl sonra sonuçlandı!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
İhanet davası 7 yıl sonra sonuçlandı!

Kendisini Süperstar Ajda Pekkan’la aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Tuğçe Çavuşoğlu ile işadamı Bülent Çavuşoğlu’nun 7 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlandı. “Gizli” görülen duruşmada mahkeme çiftin “anlaşmalı” olarak boşanmasına karar verdi. Çiftin çocuklarının velayetini anneye veren mahkeme, baba Bülent Çavuşoğlu’nun çocuğuna 7 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Bülent Çavuşoğlu protokol gereği boşandığı eşi Tuğçe Çavuşoğlu’na 550 bin lira tazminat ile lüks bir otomobil verecek.

YARGITAY DAVAYI BOZMUŞTU

Tuğçe Çavuşoğlu, 2006 yılında evlendiği işadamı eşi Bülent Çavuşoğlu’na Ajda Pekkan’la ilişkisi olduğunu iddia ederek 2011 yılında güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. 2014 yılında davayı karara bağlayan mahkeme çiftin “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle boşanmalarına karar vermişti. Tuğçe Çavuşoğlu’nun itirazı üzerine dava dosyası Yargıtay’a taşınmıştı. Yargıtay davayı bozarak yeniden görülmesi için yerel mahkemeye dava dosyasını iade etmişti.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davanın duruşmasına davacı Tuğçe Çavuşoğlu ile davalı Bülent Çavuşoğlu avukatlarıyla birlikte katıldı. Basına kapalı olarak görülen duruşma yaklaşık bir saat sürdü. Taraflar boşanma konusunda anlaştıklarını ve protokol hazırladıklarını mahkeme hakimine iletti. Çiftin “anlaşmalı” olarak boşanmasına karar veren mahkeme, davalı Bülent Çavuşoğlu’nun boşandığı eşi Tuğçe Çavuşoğlu’na 550 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Çiftin çocuklarının velayetini anneye veren mahkeme, baba Bülent Çavuşoğlu’nun çocuğuna aylık 7 bin lira nafaka ödemesine hükmetti. Bülent Çavuşoğlu ayrıca protokol gereği boşandığı eşine lüks bir otomobil verecek. Bülent Çavuşoğlu ile Tuğçe Çavuşoğlu duruşma çıkışı ayrı ayrı adliyeden ayrıldı. Gergin görünen ve birbirine bakmamaya çalışan çift, anlaşmalı boşandıklarını ve bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

İhanet davası 7 yıl sonra sonuçlandı

Karşılıklı tazminat davası…

Tuğçe Çavuşoğlu, eşi Bülent Çavuşoğlu aşk yaşadığını iddia ettiği Ajda Pekkan’a 250 bin lira tazminat istemiyle dava açmıştı. “Aşk mesajları iddiası bardağı taşıran son damla olmuştur” diyen Ajda Pekkan da iftira attığı gerekçesiyle Tuğçe Çavuşoğlu’na 500 bin liralık karşı dava açmıştı. Her iki tarafın da iddialarını dinleyen mahkeme, davalarının reddine karar vermişti.

 

 

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Son 24 Saatte Magazin Gündemi (22.06.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları…
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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