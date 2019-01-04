7 Ocak’ta sahnede
“ÇEV Sanat Genç Yetenekler” projesi, 10’uncu yılını konserle kutlamaya hazırlanıyor.
Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı’nın aralarında bulunduğu Sanat Kurulu tarafından seçilen ve ÇEV Sanat tarafından eğitim desteği verilen Türkiye’nin en yetenekli gençleri, 7 Ocak Pazartesi akşamı Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak.
Film müziklerinin seslendirileceği konserde, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz ve Kubilay Aka üstün yetenekli genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.
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