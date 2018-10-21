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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
21.10.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

7 günde 7 şehir

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7 günde 7 şehir

Yol Arkadaşım 2’nin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, vizyondan bir gün önce sevenleriyle buluşmak için yola çıktı ve 7 günde 7 şehre gitti. Her gittikleri şehirde sevgi seliyle karşılaşan iki ünlü isim, sırasıyla Kütahya, Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara, Konya ve Antalya’da seyirciyle buluştu. Filme sosyal medyada da ilgi büyüktü. Ünlü isimler galalarda ve sosyal medya paylaşımlarında filme övgü dolu yorumlarda bulundu.

Yılmaz Erdoğan
Özellikle gençlerin seveceği bir film.
Acun Ilıcalı
Süper bir film. Gülmek isteyen direkt bu filme gitsin.
Şeyma Subaşı
Çok güzeldi, eğlenceliydi.
Hakan Altun
İlkini ziyadesiyle geçmiş. Çok yüksek enerjisi olan bir film.
Eser Yenenler
Mükemmel... Birinci filmden çok daha yüksek, tempolu ve çok daha komik. Hakkını veren bir yol hikayesi. Film gibi film.
Murat Cemcir
Yol Arkadaşım 2”, adı gibi ikiye katlamış filmi. Kahkaha ikiye katlanmış. Müthiş bir film olmuş.
Burak Kut
Süper bir film. Kahkahalar atarak izledim. 7’den 70’e herkesin izleyeceği bir film olmuş.
Bülent Emrah Parlak
Bir devam filmi. Devam filminin gerekliliklerinin hepsi yapılmış. Çok tatlı, çok keyifli, çok eğlenceli bir film olmuş.
Şahin Irmak
Çok güzel bir filmmiş. İlkini de çok sevmiştim ama bu ilkinden çok daha iyi olmuş. Çok güldük.
Tuvana Türkay
Film çok güzeldi. İkinci film üstüne katarak güldürdü, ağlattı.
Ufuk Yıldırım
Çok keyifliydi, acayip eğlenceliydi, muhteşemdi.
Şinasi Yurtsever
Eğlenceli, komik, kendini izletiyor.
Ayta Sözeri
Harikaydı. Muhteşemdi. Gerçekten çok komikti. Bitmesin dediğim filmlerden biriydi.
İrfan Özata
İnanılmaz bir film olmuş. Birinci filmden daha güzel.
Hakan Algül
Çok beğendim. İlk filmin çok üzerinde. Müthiş oynanmış, çok güzel çekilmiş.
Kaan Yıldırım
Çok beğendim, çok eğlendim, çok güldüm. İzlemesi çok keyifli bir film olmuş.
Yağmur Tanrısevsin
Film çok güzeldi. İnanılmaz güldüm. Gülmekten gözlerim yaşardı.
Serenay Aktaş
Çok güldüm. Çok eğlendim. İbrahim’e inanılmaz gülüyorum.
Varol Yaşaroğlu
Birçok yerinde kahkahalar attım. Şiddetle tavsiye ediyorum.
Doğu Demirkol
Çok güldüm, bu kadar gülmesem iyiydi. İnsan bir yerden sonra gıcık oluyor neden bu kadar komik diye. Film gibi film...

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