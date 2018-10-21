7 günde 7 şehir
Yol Arkadaşım 2’nin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, vizyondan bir gün önce sevenleriyle buluşmak için yola çıktı ve 7 günde 7 şehre gitti. Her gittikleri şehirde sevgi seliyle karşılaşan iki ünlü isim, sırasıyla Kütahya, Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara, Konya ve Antalya’da seyirciyle buluştu. Filme sosyal medyada da ilgi büyüktü. Ünlü isimler galalarda ve sosyal medya paylaşımlarında filme övgü dolu yorumlarda bulundu.
Yılmaz Erdoğan
Özellikle gençlerin seveceği bir film.
Acun Ilıcalı
Süper bir film. Gülmek isteyen direkt bu filme gitsin.
Şeyma Subaşı
Çok güzeldi, eğlenceliydi.
Hakan Altun
İlkini ziyadesiyle geçmiş. Çok yüksek enerjisi olan bir film.
Eser Yenenler
Mükemmel... Birinci filmden çok daha yüksek, tempolu ve çok daha komik. Hakkını veren bir yol hikayesi. Film gibi film.
Murat Cemcir
“Yol Arkadaşım 2”, adı gibi ikiye katlamış filmi. Kahkaha ikiye katlanmış. Müthiş bir film olmuş.
Burak Kut
Süper bir film. Kahkahalar atarak izledim. 7’den 70’e herkesin izleyeceği bir film olmuş.
Bülent Emrah Parlak
Bir devam filmi. Devam filminin gerekliliklerinin hepsi yapılmış. Çok tatlı, çok keyifli, çok eğlenceli bir film olmuş.
Şahin Irmak
Çok güzel bir filmmiş. İlkini de çok sevmiştim ama bu ilkinden çok daha iyi olmuş. Çok güldük.
Tuvana Türkay
Film çok güzeldi. İkinci film üstüne katarak güldürdü, ağlattı.
Ufuk Yıldırım
Çok keyifliydi, acayip eğlenceliydi, muhteşemdi.
Şinasi Yurtsever
Eğlenceli, komik, kendini izletiyor.
Ayta Sözeri
Harikaydı. Muhteşemdi. Gerçekten çok komikti. Bitmesin dediğim filmlerden biriydi.
İrfan Özata
İnanılmaz bir film olmuş. Birinci filmden daha güzel.
Hakan Algül
Çok beğendim. İlk filmin çok üzerinde. Müthiş oynanmış, çok güzel çekilmiş.
Kaan Yıldırım
Çok beğendim, çok eğlendim, çok güldüm. İzlemesi çok keyifli bir film olmuş.
Yağmur Tanrısevsin
Film çok güzeldi. İnanılmaz güldüm. Gülmekten gözlerim yaşardı.
Serenay Aktaş
Çok güldüm. Çok eğlendim. İbrahim’e inanılmaz gülüyorum.
Varol Yaşaroğlu
Birçok yerinde kahkahalar attım. Şiddetle tavsiye ediyorum.
Doğu Demirkol
Çok güldüm, bu kadar gülmesem iyiydi. İnsan bir yerden sonra gıcık oluyor neden bu kadar komik diye. Film gibi film...
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