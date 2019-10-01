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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
iha
01.10.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan’ı yaraladığı iddia edilen nişanlısına ilk celsede tahliye

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Ataşehir’de 6 aylık hamile manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.

Ataşehir’de manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci’yi darp ettiği iddiasıyla tutuklana Kaplakarslan’ın nişanlısı Temel Kankıran, “silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Temel Kankıran cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Müşteki Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Temel Kankıran müşteki Ceren Kaplakarslan’ın nişanlısı olduğunu söyleyerek, “Olay günü Ceren rahatsızlandığı için hastaneye gitmişler. Ben de hastaneye geçtim. Ceren’in doktorun yanına gitmesinde ve ödeme işlemlerinde yanındaydım. İşlemleri bitince yanına gidip 2 dakika konuşmak istedim. Kendisi orada konuşabileceğimizi söyledi, ben de sosyal medya hesabına eklediği fotoğrafın ne anlama geldiğini, ona yakışmadığını belirttim. Bunun üzerine bana küfür etti. ‘Benim ağrılarım bana yeter, senin saçmalıklarınla uğraşamam’ dedi. Daha sonra annesi Nuray benim üzerime saldırdı. O sırada Ceren rahatsızlandı, ‘arabaya geç, otur’ dedim. Ceren’e eğilip ‘bir tane soru sordum, bak nerelere geldi’ derken, belimde bulunan ruhsatlı silah düşeceği esnada elimle tuttum” dedi.

“Silahı kapıp ‘seni öldüreceğim’ dedi”
“Ben aracın önünde çökük vaziyetteyken annesi beni kulağımın arkasından darp etti” diyen sanık, “Bir anda dönerken elimi geriye doğru atınca Nuray Hanım yere düştü. Bu sırada tek gördüğüm şey, Ceren’in silahı kapıp ‘seni öldüreceğim, benim anneme nasıl vuruyordun?’ dedi. Bu esnada annesi de arkadan diğer silahımı almaya çalışıyordu. Bu esnada ayağım boşa düştü. Ceren bana vurmaya çalışırken annesine de çarptı. Ve ikisi birlikte yere düştü. Hala annesi ayağa kalkmasına rağmen bana tehditkar konuşuyordu. Ben de ‘sen ne diyorsun?’ diye elimi uzatınca Nuray düştü. Ceren gidip annesine saldırdı. Daha sonra kalkıp hastaneye götürüldüler. Olay bu şekilde oldu” diye konuştu.

“20 yıldır 2 tane silahla geziyorum”
Savunmasının devamında ise, “Ben 20 yıldır can güvenliği gereği iki tane silahla geziyorum. Ceren’e, ‘senin hayatını bitiririm’ şeklinde sözüm olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diyerek Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe’den şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşma 3 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık beyanlarından sonra söz alan Ceren Kaplakarslan’ın avukatı, müvekkillerinin yurt dışında olduğunu söyleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İlk celsede tahliye edildi
Mahkeme ara kararında, müşteki avukatlarına müvekkillerini hazır etmeleri için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, toplanan delillere göre durumu, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Temel Kankıran ile Ceren Kaplakarslan'ın 2 buçuk yıldır duygusal birliktelik yaşadığı, son zamanlarda aralarının açık olduğu, Kaplakarslan'ın, Kankıran'dan hamile olduğu anlatılmıştı.

Olay günü Ceren Kaplakarslan'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ve bir arkadaşı ile hastaneye gittikleri, Temel Kankıran'ın da hastaneye geldiği, Ceren Kaplakarslan'a refakat ettiği, hastane çıkışında da konuşmak istediğini söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı belirtilmişti. İddianamede, tartışma sırasında Temel Kankıran'ın ruhsatlı tabancalarını Ceren Kaplakarslan'a göstererek 'senin hayatını bitiririm' diye tehdit ettiği, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi de tehdit ettiği, anne ve kızını silahın kabzasıyla vurarak yaraladığı kaydedilmişti.

18 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti
Temel Kankıran'ın anne ve kızına yönelik işlediği "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 9 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Ceren Kaplakarslan'ın annesi Nuray Deveci Yeşiltepe’nin ise, tartışma sırasında Temel Kankıran'a vurarak yaraladığı gerekçesiyle "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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