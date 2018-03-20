50 bin liralık müjde
Menajer Aslı İslamoğlu, sözleşmeyi haksız ve tek taraflı feshettiği iddiasıyla oyuncu Onur Tuna aleyhine Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davayı kazanmıştı.
Ancak İstinaf Mahkemesi, Tuna’nın 50 bin lira ceza ödemesi yönündeki kararı bozdu. Mahkeme davacı ile davalı arasında cezai şart parası dışında alacak verecek ilişkisi olduğunu belirtti. Bunun üzerine İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi de dava dosyasının görevsizlikle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.
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