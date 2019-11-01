5 ödüllü Kelebek
Bu yıl 24’üncüsü yapılacak Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde ödül alan gazeteciler, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Hürriyet Kelebek eki 5 ödülle zirvede yer aldı.
Tiyatro, müzik, sinema, TV ile gazetecilik alanlarında belirlenen ödüller, Doku Tıp Merkezi ve Netflix sponsorluğunda 5 Kasım Salı akşamı CVK Park Bosphorus Hotel’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Her yıl yıldızlar geçidine sahne olan törenin sunuculuğunu bu yıl, Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin yapacak.
Cengiz Semercioğlu’nun Erdal Beşikçioğlu’yla yaptığı röportaj “Yılın Röportajı” ödülünü aldı.
Sinem Vural, “Sevgili dehşeti” haberiyle “Yılın Haberi” ödülüne layık görüldü.
Deniz Boy, “Romantik gün batımı”nın fotoğrafıyla “Yılın Fotoğrafı” ödülünü aldı.
“34 yıllık evlilik tek celsede bitti” haberiyle “Yılın Haberi” ödülü İsmail Bayrak’ın oldu.
Kelebek’in Los Angeles muhabiri Barbaros Tapan’ın Michael Douglas ile yaptığı röportaj “Yılın Röportajı” ödülünü kazandı.
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