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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

4'lü çıktı rap karıştı

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4'lü çıktı rap karıştı

Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısıyla başlayan rap savaşları, Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero’nun dün yayınlanan “Fight Kulüp”üyle daha da kızıştı.

Hayranlar karşı karşıya

Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero’nun “Fight Kulüp” şarkısı dün dijital platformlarda yayınlandı. Şarkı birkaç saat içinde Twitter’ın trend topic listesinde zirveye oturdu. Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısına yanıt olarak algılanan “Fight Kulüp”, ünlü rap’çilerin hayranlarını karşı karşıya getirdi. Norm Ender’i sevenler şarkıyı “dislike” (beğenmedim) yağmuruna tuttu.

4lü çıktı rap karıştı

1 ay önce Kaydedildi

Ben Fero birkaç gün önce attığı tweet’le şarkının herhangi birine yanıt olmadığını, geçen ay kaydedildiğini açıklamıştı: “Haziran ayının başında Ezhel’i ziyarete Berlin’e gittim. Sercan (Ezhel) bana Killa Hakan ve Ceza ile bir şarkı yapacağını söyledi. Sağ olsun beni de davet etti. Hakan Abi abiliğini yaptı, istersem benim de eşlik edebileceğimi söyledi. Şeref duyup elimden geleni yaptım.”

İlk yanıt Ezhel’den

Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısı çıktıktan sadece bir gün sonra, Ezhel’den sürpriz bir hamle geldi. Ezhel, Norm Ender’in sivri çıkışına mayıs ayında yaptığı “Lolo” şarkısıyla yanıt verdi.

İŞTE ÇARPIŞAN ŞARKILAR

Mekanın Sahibi (NORM ENDER)

Oh yeah çılgın genç
Bu iş böyle Rolex Range
Keltoş babana koş
Trap böyle yapana hoş
La bebe koş la bebe coş
Siz windows ben macintosh
Mekanın sahibi geri geldi
Bebeleri pistten alalım alalım

4lü çıktı rap karıştı

Lolo (EZHEL)

Yapar herkes boş laf
Milletin ağzı değil torba bağır
İstediğin kadar bağır bize bam bam yok bizde taktik dikkat
Rollie Rollie (rolex) yapamaz tik tak
Benim uyuşturucum müzik
Seninkisi sanal alem
Çünkü işin lolo lolo
İşin gücün laf, hep tut bi’ saf

Fight Kulüp (KİLLA HAKAN)

Parayı bulan değişiyormuş be kanka
Sizde öyle olabilir ama bizdeki panka
Killa destek verirse kafa tutar tanka
Geri dönmek yok yatıya kalın
Geçmişe takılı kalıyo’ kafası kalın
Anonim esere atıyo’sun imzanı ve
Pişirip yiyiveriyo’sun gene haramı
Başarısızlığını başkasına yükleyip de
Yol yürüyenin karnı hep tok
Abilerin abisidir baba Killa Hakan
Serco kardeş,
Ceza abi ver feyz

 

 

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