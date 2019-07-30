4'lü çıktı rap karıştı
Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısıyla başlayan rap savaşları, Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero’nun dün yayınlanan “Fight Kulüp”üyle daha da kızıştı.
Hayranlar karşı karşıya
Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero’nun “Fight Kulüp” şarkısı dün dijital platformlarda yayınlandı. Şarkı birkaç saat içinde Twitter’ın trend topic listesinde zirveye oturdu. Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısına yanıt olarak algılanan “Fight Kulüp”, ünlü rap’çilerin hayranlarını karşı karşıya getirdi. Norm Ender’i sevenler şarkıyı “dislike” (beğenmedim) yağmuruna tuttu.
1 ay önce Kaydedildi
Ben Fero birkaç gün önce attığı tweet’le şarkının herhangi birine yanıt olmadığını, geçen ay kaydedildiğini açıklamıştı: “Haziran ayının başında Ezhel’i ziyarete Berlin’e gittim. Sercan (Ezhel) bana Killa Hakan ve Ceza ile bir şarkı yapacağını söyledi. Sağ olsun beni de davet etti. Hakan Abi abiliğini yaptı, istersem benim de eşlik edebileceğimi söyledi. Şeref duyup elimden geleni yaptım.”
İlk yanıt Ezhel’den
Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısı çıktıktan sadece bir gün sonra, Ezhel’den sürpriz bir hamle geldi. Ezhel, Norm Ender’in sivri çıkışına mayıs ayında yaptığı “Lolo” şarkısıyla yanıt verdi.
İŞTE ÇARPIŞAN ŞARKILAR
Mekanın Sahibi (NORM ENDER)
Oh yeah çılgın genç
Bu iş böyle Rolex Range
Keltoş babana koş
Trap böyle yapana hoş
La bebe koş la bebe coş
Siz windows ben macintosh
Mekanın sahibi geri geldi
Bebeleri pistten alalım alalım
Lolo (EZHEL)
Yapar herkes boş laf
Milletin ağzı değil torba bağır
İstediğin kadar bağır bize bam bam yok bizde taktik dikkat
Rollie Rollie (rolex) yapamaz tik tak
Benim uyuşturucum müzik
Seninkisi sanal alem
Çünkü işin lolo lolo
İşin gücün laf, hep tut bi’ saf
Fight Kulüp (KİLLA HAKAN)
Parayı bulan değişiyormuş be kanka
Sizde öyle olabilir ama bizdeki panka
Killa destek verirse kafa tutar tanka
Geri dönmek yok yatıya kalın
Geçmişe takılı kalıyo’ kafası kalın
Anonim esere atıyo’sun imzanı ve
Pişirip yiyiveriyo’sun gene haramı
Başarısızlığını başkasına yükleyip de
Yol yürüyenin karnı hep tok
Abilerin abisidir baba Killa Hakan
Serco kardeş,
Ceza abi ver feyz
Yorumları Göster
Yorumları Gizle