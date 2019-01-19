49 bin lirasını istiyor
Melisa Sözen, geçen yıl Star TV’de yayınlanan, başrolü Kadir Doğulu ile paylaştığı “Babamın Günahları” dizisinden hak ettiği oyunculuk ücretini alamadığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
Evrensel Filmcilik AŞ’ye 49 bin liralık dava açan ünlü oyuncunun avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede şunları söyledi: “Yapım şirketine ödeme emri 18 Eylül 2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ancak davalı şirket, müvekkile borcu olmadığını iddia ederek icra takibine itiraz etmiştir. Alacağımızın takibinin devamına, ayrıca alacağımız oranında davalı şirketin mallarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini istiyoruz.”
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