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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

46’ncı yaş kutlaması

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
46’ncı yaş kutlaması

Dolunay Soysert, 46’ncı yaşını önceki akşam Bebek’teki Angie adlı mekanda kutladı.

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı parti nedeniyle mekan tümüyle Soysert ve arkadaşlarına tahsis edildi, gece boyunca içeri başka müşteri alınmadı.

46’ncı yaş kutlaması

Partiye sevgilisi Mustafa Aksakallı ile katılan Ezgi Mola, perşembe günü de kendisinin doğum günü olduğunu söyledi, “Arnavutköy’de bir mekan ayarlamış, orada kutlayacağız” dedi. Davetlilerden biri de Bestemsu Özdemir’di. Genç oyuncu da geceye sevgilisi Nail Gönenli ile katıldı.
46’ncı yaş kutlaması

Dolunay Soysert
46’ncı yaş kutlaması

Dolunay Soysert - Alp Navruz
46’ncı yaş kutlaması

Hatice Aslan
46’ncı yaş kutlaması

Ebru Cündübeyoğlu
46’ncı yaş kutlaması

“Elimi Bırakma” dizisindeki rol arkadaşları Burak Tamdoğan, İpek Yazıcı, Alp Navruz ve Ertuğrul Postoğlu da geceye katıldı.
46’ncı yaş kutlaması

Bestemsu Özdemir - Nail Gönenli
 

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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