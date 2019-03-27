46’ncı yaş kutlaması
Dolunay Soysert, 46’ncı yaşını önceki akşam Bebek’teki Angie adlı mekanda kutladı.
Yaklaşık 40 kişinin katıldığı parti nedeniyle mekan tümüyle Soysert ve arkadaşlarına tahsis edildi, gece boyunca içeri başka müşteri alınmadı.
Partiye sevgilisi Mustafa Aksakallı ile katılan Ezgi Mola, perşembe günü de kendisinin doğum günü olduğunu söyledi, “Arnavutköy’de bir mekan ayarlamış, orada kutlayacağız” dedi. Davetlilerden biri de Bestemsu Özdemir’di. Genç oyuncu da geceye sevgilisi Nail Gönenli ile katıldı.
Dolunay Soysert
Dolunay Soysert - Alp Navruz
Hatice Aslan
Ebru Cündübeyoğlu
“Elimi Bırakma” dizisindeki rol arkadaşları Burak Tamdoğan, İpek Yazıcı, Alp Navruz ve Ertuğrul Postoğlu da geceye katıldı.
Bestemsu Özdemir - Nail Gönenli
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