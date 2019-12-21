40 yıllık gelenek! Nilüfer 2020'yi sahnede karşılayacak...

Pop müziğinin usta sesi, 2020’yi de sahnede karşılayacağını söyledi.



Günay Restoran’da sahneye çıkacak olan sanatçı, o gece için özel bir repertuar hazırladı: “Yeni yıla bir kez daha sahnede girecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Sahne benim evim. Yeni yıla evimde, sevenlerimle ve sevdiklerimle en güzel şarkılarımla gireceğim. 2020’nin hepimize güzel günler getirmesi dileğiyle.”