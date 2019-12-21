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21.12.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

40 yıllık gelenek! Nilüfer 2020'yi sahnede karşılayacak...

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40 yıllık gelenek! Nilüfer 2020'yi sahnede karşılayacak...

40 yıldır her yılbaşında konser veren Nilüfer, geleneği bu sene de bozmadı.

Pop müziğinin usta sesi, 2020’yi de sahnede karşılayacağını söyledi.

Günay Restoran’da sahneye çıkacak olan sanatçı, o gece için özel bir repertuar hazırladı: “Yeni yıla bir kez daha sahnede girecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Sahne benim evim. Yeni yıla evimde, sevenlerimle ve sevdiklerimle en güzel şarkılarımla gireceğim. 2020’nin hepimize güzel günler getirmesi dileğiyle.”

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