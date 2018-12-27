38’inci okul Ordu’da açıldı
GÜLBEN Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 38’inci anaokulunu Ordu’da açtı.
Ordu’nun Kumru ilçesinde yardımseverlerin desteğiyle hizmete giren anaokulunun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, oğulları Atlas, Güney ve Ares Erdoğan’la katıldı. Törende bir konuşma yapan Gülben Ergen, “Ordu’ya bir anaokulu daha açmanın gururu içerisindeyim. Uzun zamandır ilk defa çocuklarım Atlas, Ares ve Güney de benimle birlikte. Onlar da bu özel günün mutluluğunu yaşıyorlar. Dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur. Maalesef fırsat eşitsizliği vardır” dedi. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Derneği Anaokulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.
Açılış töreninde konuşma yapan Gülben Ergen, “Ordu’ya bir anaokulu daha açmanın gururu içerisindeyim” dedi.
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