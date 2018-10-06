35 yıl sonra
Ünlü yönetmen Ezel Akay üniversite yıllarında kurduğu Mozaik grubuyla yeniden buluştu.
“Neredesin Firuze”, “Hacivat Karagöz’ü Neden Öldürdü” ve “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ses getiren filmlerin yönetmeni Ezel Akay, üniversite yıllarında yaptığı şarkıcılığa döndü.
Sanat hayatına ilk adım attığı Mozaik grubu ile 4 Ekim Perşembe günü Moda Kayıkhane’de konser veren Akay, provalar sırasında çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle de paylaştı. Yönetmenin bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle