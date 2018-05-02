30 yıl sonra ‘evet’ dedi
80’li yıllardan beri reklam filmi tekliflerini geri çeviren Nilüfer, kendi kendine koyduğu yasağı kaldırdı.
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi şarkısı seslendirmek üzere stüdyoya girdi. Kayıtları aynı gün tamamlayan Nilüfer, gizlilik anlaşması gereği hangi markaya “evet” dediğini açıklamadı. Sanatçı, yaklaşık 30 yıl önce üç reklam filmi anlaşması imzalamış, sonrasında gelen teklifleri ise ısrarla reddetmişti.
Nilüfer, yıllar sonra bir reklam filmi müziği seslendirmek için stüdyoya girdi.
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