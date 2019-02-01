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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

30. yıl buluşması

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
30. yıl buluşması

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) 30. Yıl Buluşması Ödül Töreni önceki akşam Raffles Hotel’de gerçekleşti. Geceye siyaset ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), 30’uncu yıl kuruluşunu önceki akşam özel bir törenle kutladı. Raffles Hotel’de düzenlenen 30. Yıl Buluşması Ödül Töreni’ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TTYD Başkanı Oya Narin, Revna Demirören, Alican Ulusoy, Emra Çarmıklı, Bülent Eczacıbaşı, Ferit Şahenk, Demet Sabancı Çetindoğan, Metin Şen, Reha Arar gibi siyaset ve iş hayatının önemli isimleri katıldı.

30. yıl buluşması


Törende konuşma yapan Oya Narin “Turizm sektöründe bugüne kadar 600 milyon kişiyi ağırladık ve 600 milyar dolar gelir elde ettik.

30. yıl buluşması

Önümüzdeki 30 yıl içinde ise 1,5 milyar turisti ağırlamayı ve 2 trilyon dolar civarında gelir elde etmeyi öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

30. yıl buluşması


Gecede “Yol Gösterenler”, “Zamana Meydan Okuyanlar”, “Sınırları Aşanlar”, “İz Bırakanlar” ve “Altın Adımlar” kategorilerinde turizmin gelişimine katkıda bulunan marka ve isimler ödüllendirildi. 

30. yıl buluşması

30. yıl buluşması

30. yıl buluşması

30. yıl buluşması

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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