30. yıl buluşması
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) 30. Yıl Buluşması Ödül Töreni önceki akşam Raffles Hotel’de gerçekleşti. Geceye siyaset ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), 30’uncu yıl kuruluşunu önceki akşam özel bir törenle kutladı. Raffles Hotel’de düzenlenen 30. Yıl Buluşması Ödül Töreni’ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TTYD Başkanı Oya Narin, Revna Demirören, Alican Ulusoy, Emra Çarmıklı, Bülent Eczacıbaşı, Ferit Şahenk, Demet Sabancı Çetindoğan, Metin Şen, Reha Arar gibi siyaset ve iş hayatının önemli isimleri katıldı.
Törende konuşma yapan Oya Narin “Turizm sektöründe bugüne kadar 600 milyon kişiyi ağırladık ve 600 milyar dolar gelir elde ettik.
Önümüzdeki 30 yıl içinde ise 1,5 milyar turisti ağırlamayı ve 2 trilyon dolar civarında gelir elde etmeyi öngörüyoruz” şeklinde konuştu.
Gecede “Yol Gösterenler”, “Zamana Meydan Okuyanlar”, “Sınırları Aşanlar”, “İz Bırakanlar” ve “Altın Adımlar” kategorilerinde turizmin gelişimine katkıda bulunan marka ve isimler ödüllendirildi.
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