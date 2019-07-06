3 Naim tek hoca
Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”nun çekimlerine İstanbul’da devam ediliyor.
Özer Feyzioğlu’nun yönettiği, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı filmde Süleymanoğlu’nu ünlü oyuncu Hayat Van Eck, çocukluğunu Batuhan Davutoğlu, ilk gençlik yıllarını ise Deniz Ali Cankorur canlandırıyor. Her üç oyuncuyu filme hazırlayan isimse, Naim Süleymanoğlu’nun milli halterci kardeşi Muharrem Süleymanoğlu.
Batuhan Davutoğlu
Deniz Ali Cankorur
Hayat Van Eck
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