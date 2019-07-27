3 günlüğüne İstanbul’da
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Eric Roberts, ‘Öteki İhtimal’ (The Other Path) filminde rol almak üzere 3 günlüğüne İstanbul’a geldi. Filmde uluslararası bir suç örgütünün liderini canlandıran aktör, çekimlerini tamamladıktan sonra yarın akşam ülkesine dönecek.
OSCAR’lı yıldız Julia Roberts’ın da ağabeyi olan oyuncu Eric Roberts, yönetmenliğini Florian Frerichs ile Ömer İnal’ın üstlendiği “Öteki İhtimal” filmi için önceki akşam Los Angeles’tan İstanbul’a geldi. Ünlü aktörü İstanbul Havalimanı’nda filmin yapım şirketi Newmark Film’in yetkilileri karşıladı. Havalimanından konaklayacağı Maçka’daki otele geçen sanatçı, çekimlere dün başladı. Filmin finalinde yer alacak sahneler için bir çocuk oyuncuyla kamera karşısına geçen Roberts, çekimlerinin tamamlanmasının ardından yarın akşam ülkesine dönecek.
ARALIKTA VİZYONDA
Eric Roberts’ın uluslararası suç örgütü lideri Alexander Knight’ı canlandırdığı “Öteki İhtimal”in senaryosu Ömer İnal ile Özkan Küçük’ün imzasını taşıyor. Aksiyon ve dram türündeki filmin tasarımı, Irmak Çığ Erlertürk’e ait. Müziklerini Yıldıray Gürgen’in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Berrak Tüzünataç, Şerif Erol, Ali Hasıl, Yetkin Dikinciler, Gürgen Öz, Aslı Tandoğan, Hakan Meriçliler, Deniz Bolışık, Cihan Şimşek, Tansel Öngel, Serhat Özcan, Gizem Coşkun, Kuzey Yücehan, Ruhi Sarı, Yeşim Salkım, Ümit Çırak, Sinan Bengier, Mahmut Gökgöz, Yüksek Ünal, Erkan Taşdöğen ve Tuana Melis Almacı da yer alıyor. “Öteki İhtimal”in aralık ayında vizyona girmesi planlanıyor.
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