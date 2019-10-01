25 yıl ardından evlenmişlerdi: Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kimdir?
Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberi ardından gözler hem meslektaşı hem de eşi olan Gülenay Kalkan’a çevrildi. Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan çifti, 25 yıllık beraberlik ardından 2013 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Peki, Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kimdir?
Gülenay Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.
2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.
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