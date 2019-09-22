21 yıl sonra yeniden
90’lı yılların efsane gruplarından Grup Laçin, 21 yıl aradan sonra “Bekâr Gezelim” adlı şarkının yeni yorumuyla müzik dünyasına döndü.
Söz-müziği anonim, aranjesi Ceyhun Çelikten imzalı şarkının klibi de geçtiğimiz günlerde Kubilay Kasap yönetmenliğinde çekildi. Projenin en büyük sürprizi Serkan Çağrı oldu. Şarkının ilk yayınladığı yıllarda Grup Laçin üyelerinden olan Çağrı, 21 yıl sonra yeniden grupla bir araya geldi ve ortaya renkli bir klip çıktı. “Bekâr Gezelim” şarkısının ilk klibine sadık kalınan klip, yine Büyükada’da çekildi. Çalışmanın ve grubun yeni fotoğrafları sosyal medyada ses getirdi.
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