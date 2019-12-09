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09.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2020 model Hande Yener!

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2020 model Hande Yener!

Hande Yener, yeni yıla yeni bir imajla giriyor.

Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan şarkıcı, “Değişim benim ilacım” diyerek yeni imajını anlattı: “Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım.

2020 model Hande Yener

Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim ilacım.”
2020 model Hande Yener

 

 
   

Hangi şarkının filmi çekilsin?Mikrofon Sende'nin bu haftaki bölümünde ilginç bir sorumuz var. 'Hangi şarkının filmi çekilsin?' Birbirinden eğlenceli cevaplar aldık.
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