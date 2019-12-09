2020 model Hande Yener!

Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan şarkıcı, “Değişim benim ilacım” diyerek yeni imajını anlattı: “Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım.



Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim ilacım.”

