2019’u zirvede karşıladılar
2019’u Kartalkaya’da karşılayan iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim, gündüz karın gecede yılbaşı eğlencesinin tadını çıkardı.
İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim, 2018’in son tatilini Kartalkaya’da geçirdi. Yeni yılı Kaya Palazzo Otel’de karşılayanlar arasında Hülya-Cem Kalyoncu, Etel-Robert Baler, Begüm-Ömer Ballı, Tuğba-Emre Belözoğlu, Aslıhan-Arda Turan vardı. Gündüz kar keyfi yaşayan ünlüler, gece de Yol Project’in eğlenceli şarkıları eşliğinde 2019 için geri sayım yaptı.
Aslıhan-Arda Turan
Tuğba-Emre Belözoğlu
2019 burçlara neler getirecek?
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