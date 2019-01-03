2019’a yeni aşkıyla girdi
Ece Sükan’la evliliği 2017 yılında sona eren Ümit Benan, oyuncu Cemre Ebüzziya ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla duyurdu.
2014 yılında Ece Sükan’la nikâh masasına oturan ancak evlilikleri sadece 3 yıl süren Ümit Benan, Cemre Ebüzziya ile aşk yaşıyor. Ünlü tasarımcı, son olarak Cem Yılmaz’ın “Kara Komik Filmler” serisinde yer alan Ebüzziya ile aşkını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Benan, yılbaşı gecesi çekilen fotoğraflarının altına “Aşkımla 2019” notunu düştü. Zeki Demirkubuz’un “Bulantı” filmiyle adını duyuran Ebüzziya, Yeşilçam’ın usta yönetmenlerinden Ümit Utku’nun torunu.
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