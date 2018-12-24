2019'a Bulgaristan'da "merhaba" diyecek
Sanatçı Selami Şahin, 2018 yılını Türkiye'nin dört bir yanını gezdiği konserleri ve gerçekleştirdiği özel sahneler ile geride bırakıyor.
Sene boyunca 100’ü aşkın konserle sevenleriyle buluşturan sanatçı, 52 yıllık sanat hayatını geride bırakıyor.
2018'de yoğun ilgi ile karşılanan Selami Şahin, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde bulunan Merit Grand Mosta Hotel'de 2019 yılına 'merhaba' diyecek.
'Eskimeyen Şarkılar' konseptli konser serisine yeni yılda da devam edecek olan sanatçı, serinin üçüncüsünü 2 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde izleyici ile buluşturacak.
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